Onde assistir aos jogos da Copa Intercontinental da Fifa

Como assistir ao Intercontinental online

Formato da Copa Intercontinental

O torneio que lembra a antiga versão do Mundial de Clubes, disputada entre 1961 e 2004, será em 2024, mas com um formato diferente. O campeão europeu já está garantido na final, mas o sul-americano terá de enfrentar o vencedor da Concacaf.

Intercontinental é diferente do novo Mundial de Clubes da Fifa

A nova competição anual de clubes da Fifa vai continuar envolvendo os campeões de cada continente na temporada, mas não terá mais o representante do país-sede. Além das equipes envolvidas, todas também estarão classificados para o novo Mundial de Clubes, com 32 participantes, jogado a cada quatro anos.

Mundial de Clubes 2025

Já estão confirmadas as 32 equipes que participarão do Mundial de Clubes 2025, nos Estados Unidos .

Formato do torneio

As 32 equipes serão divididas em oito grupos com quatro clubes em cada chave, como era o formato da Copa do Mundo até 2022 . Os dois melhores times de cada chave avançam para as oitavas de final após os três jogos da fase de grupos.

A fase de mata-mata, também seguindo o formato da Copa do Mundo até 2022, será disputada em confrontos únicos até que os dois finalistas se encontrem na decisão em busca do troféu. Não haverá disputa de 3º lugar no torneio, como havia no antigo formato do Mundial de Clubes.