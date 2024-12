Botafogo encerra 30 anos de sofrimento, bate o Atlético-MG e é campeão da Libertadores

Tão maltratado nas últimas décadas, o botafoguense pode comemorar. Da quase falência à pujança financeira conquistada graças ao excêntrico magnata americano John Textor, o Botafogo comemorou pôs fim a quase 30 anos sem conquistar os campeonatos mais importantes e chegou à Glória Eterna ao erguer a taça da Libertadores neste sábado. A consagração veio com vitória por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro em excelente final no Mâs Monumental, estádio do River Plate, em Buenos Aires.