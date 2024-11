A vitória do São Paulo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR, neste sábado, no MorumBis, marcou a quinta partida em que o atacante Jonathan Calleri passou em branco. No Brasileiro, o argentino não marca há mais de três meses. Calleri acabou substituído no final da partida e viu o reserva André Silva marcar o gol da vitória.