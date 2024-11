O Barcelona continua sobrando no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o time catalão derrotou o Espanyol por 3 a 1, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 12ª rodada, com direito a gol do brasileiro Raphinha e dois de Dani Olmo. De quebra, abriu nove pontos na liderança da competição.