Vai começar! Notícia

Quadras estilizadas e disputa intensa; veja os detalhes da Copa da NBA

Torneio se inicia no dia 12 de novembro, com todas as 30 franquias divididas em grupos. Semifinais e a final serão disputadas em Las Vegas

08/11/2024 - 10h10min Compartilhar Compartilhar