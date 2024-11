Lewandowski supera 100 gols na Liga dos Campeões e Barcelona ganha a 4ª seguida; Inter lidera

Todo ano o Barcelona busca um centroavante no mercado. São diversos os nomes especulados/contratados e recentemente o brasileiro Vitor Roque foi um dos que chegaram. Mas quem continua brilhando e fazendo história no clube catalão é o experiente Lewandowski. Nesta terça-feira, o polonês de 36 anos abriu caminho e depois fechou o placar da quarta vitória seguida na Liga dos Campeões, por 3 a 0, diante do Feyenoord, no Camp Nou, e chegou a 101 gols na competição, feito realizado somente pelos astros Cristiano Ronaldo e Messi.