Leila Pereira proíbe trajes e acessórios da Mancha no Palmeiras após episódio de violência

Leila Pereira modificou o código de vestimenta do Palmeiras. No clube social, passou a ser proibida, deste a última sexta-feira, a entrada de associados com trajes e acessórios da Mancha Alvi Verde e de quaisquer outras torcidas organizadas. A medida entrou em vigor na mesma semana em que a Mancha foi proibida de entrar nos estádios no Estado de São Paulo depois que membros da uniformizada participaram de emboscada na Fernão Dias, em Mairiporã, contra a Máfia Azul que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro.