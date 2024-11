O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, decidiu esclarecer nesta quarta-feira um comentário bem-humorado que fez sobre querer se machucar após a partida de seu time na Liga dos Campeões. O time inglês vencia o Feyenoord por 3 a 0 até os 30 minutos do segundo tempo, mas cedeu o empate de 3 a 3. Na coletiva, o treinador espanhol apareceu para conversar com os jornalistas com um corte no nariz e arranhões na parte de cima da cabeça.