O Guarani está se movimentando para reformular o plantel após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Allan Aal, o clube de Campinas trata como prioridade a definição de um novo treinador. E a prioridade é Vinicius Bergantin, ex-Ferroviária e Inter de Limeira, e que já fez parte da comissão técnica de Tite no Flamengo.