O Comitê Olímpico do Brasil (COB) começou a divulgar nesta quinta-feira os vencedores do prêmio Melhor da Modalidade. Entre os vencedores já anunciados estão a ponteira Gabi, grande protagonista do vôlei no ciclo olímpico encerrado em Paris-2024, e a goleira Lorena, a melhor em campo nas três vitórias da seleção nos Jogos Olímpicos.