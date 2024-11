O brasileiro João Fonseca precisou suar para chegar até uma das semifinais do Challenger Lyon, na França. O tenista de 18 anos enfrentou o espanhol Martin Landaluce, que tem a mesma idade, e venceu por 2 sets a 1, com a decisão no tie-break. As parciais foram 6/2, 3/6 e 7/6 (10 a 8) em 2h30min de jogo.