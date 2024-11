O treinador da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou nesta sexta-feira, os convocados para as partidas contra Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa. O nome de Neymar não estava entre eles, mesmo com o craque tendo voltado a atuar pelo Al-Hilal após ficar um ano parado por causa de uma lesão no joelho. O jogador retornou aos gramados no dia 21 de outubro e pouco tempo em campo foi determinante para que ele ficasse de fora da lista.