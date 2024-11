Fora do cenário nacional esportivo após ser demitido do Flamengo no final de setembro, o técnico Tite acompanhou o treino do Real Madrid nesta sexta-feira. Além de observar a movimentação dos jogadores sob o comando de Carlo Ancelotti, o ex-treinador da seleção brasileira aproveitou o encontro para tirar uma foto com o atacante Vini Jr.