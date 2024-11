O Cruzeiro venceu a primeira sob o comando de Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, ao bater o Criciúma por 2 a 1, neste sábado, no Mineirão, pela 33ª rodada. O time celeste chegou a abrir 2 a 0, mas deixou o rival reagir e acabou pressionado no fim. No entanto, conseguiu aliviar a pressão sobre o treinador.