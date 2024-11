O Botafogo amassou o Cuiabá , desperdiçou inúmeras oportunidades, mas não saiu de um empate sem gols neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, com direito a um misto de vaias e aplausos após a partida, que marcou o recorde de público do clube alvinegro na competição. Quase 42 mil torcedores estiveram presentes no Engenhão.