Bia Haddad Maia salva dois match points, vira jogo e Brasil empata com a Argentina na Billie Jean King Cup

E a zebra esteve perto de passear no primeiro dia de jogos da Billie Jean King Cup, entre Brasil e Argentina, em São Paulo. Após a vitória de Solana Sierra sobre Laura Pigossi, foi a vez de Jazmin Ortenzi, número 274 do ranking mundial, ter dois match points e ficar perto de derrotar Bia Haddad Maia, 17ª do mundo. A tenista argentina liderou o jogo em 6/3, 5/2, 40-15 e saque, mas não conseguiu vencer o confronto e acabou levando a virada. No final, vitória de Bia por 3/6, 7/5 e 6/2, após duas horas e 37 minutos de jogo.