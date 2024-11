Os argentinos sempre foram fanáticos por automobilismo, mas desde 1998 não é realizado um Grande Prêmio no país sul-americano. Os vizinhos também sentiam falta da presença de um piloto no grid da Fórmula 1, mas esse obstáculo foi sanado com a chegada de Franco Colapinto na Williams, cockpit que ele ocupa desde setembro. O piloto corre neste fim de semana de luto após receber a notícia da morte do avô paterno, Leónidas, aos 89 anos.