Carol Solberg e Bárbara Seixas encerram a parceria em uma competição internacional em grande estilo nas areias de Copacabana. Juntas desde 2021, elas se despediram com o título da etapa do Rio de Janeiro da Copa do Mundo, o Elite 16. As brasileiras venceram as americanas Terese Cannon e Megan Kraft por 2 sets a 0, parciais de 21/17 e 21/18.