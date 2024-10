O União Corinthians fez suas estreia na temporada 2024-2025 do Novo Basquete Brasil (NBB) com derrota. Após um excelente primeiro quarto, quando fez 32 a 14, o time de Santa Cruz do Sul foi perdendo rendimento aos poucos e acabou sendo derrotado pela Unifacisa, em Campina Grande (PB), por 83 a 71.