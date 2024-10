O Sport vai pavimentando seu caminho em busca do acesso para a elite do futebol em 2025. Se firmando no G4 - grupo de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Pepa manteve o embalo e bateu o líder Novorizontino por 3 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), pela 31ª rodada.