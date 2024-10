São Paulo e Cuiabá mediram forças neste sábado em situações bem opostas no Brasileirão. Enquanto um dos times brigava por uma vaga no G-4, o outro estava precisando de pontos para fugir do inédito rebaixamento. Venceu aquele que tinha maior urgência e demonstrou mais vontade. Os donos da casa derrotaram os paulistas por 2 a 0 em uma Arena Pantanal vazia em partida válida pela 29ª da competição.