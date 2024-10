Santos fica perto de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro: veja as contas

Triunfo em casa sobre o Vila Nova no sábado e tropeço do Ceará no domingo, diante do Avaí, no Castelão. É dessa combinação que o Santos depende neste fim de semana para voltar a integrar a elite do futebol nacional. Com os 2 a 0 sobre o Ituano, nesta segunda-feira, a equipe paulista não só manteve a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro (62), mas praticamente se garantiu entre os quatro primeiros. No entanto, como a classificação não está confirmada, resta ainda uma ponta de incerteza.