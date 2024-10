O meia espanhol Rodri, do Manchester City, conquistou nesta segunda-feira (28) em Paris, a Bola de Ouro de 2024, um reconhecimento que nenhum jogador do seu país conseguia no futebol masculino desde 1960 em meio ao boicote do Real Madrid à cerimônia devido à sua indignação com a previsão de que Vinicius não seria premiado.