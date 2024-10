O Paris Saint-Germain recuperou o primeiro lugar da Ligue 1 ao vencer o Strasbourg por 4 a 2, neste sábado (19), no Parque dos Príncipes, aproveitando o empate sem gols do Monaco, agora segundo colocado com os mesmos pontos, na visita ao Lille, na sexta-feira, na abertura da oitava rodada.