O holandês Max Verstappen continua dominando as corridas sprint da Fórmula 1. Neste sábado, o piloto da Red Bull venceu pela 11ª vez nesse formato ao levar a melhor no Grande Prêmio dos Estados Unidos, no tradicional circuito das Américas, em Austin. O atual tricampeão largou a pole e foi o primeiro a receber a bandeira quadriculada com extrema facilidade.