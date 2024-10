Após um começo desanimador no Campeonato Inglês, o Manchester United anunciou a demissão do técnico holandês Erik ten Hag nesta segunda-feira. No cargo desde abril de 2022, o técnico chegou perto de ser dispensado pelo clube no meio da última temporada, mas foi mantido com a conquista da Copa da Inglaterra sobre o Manchester City. A decisão vem no dia seguinte a uma derrota do time para o West Ham, no domingo.