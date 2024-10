O Corinthians voltou do Maracanã com mais de um problema. Além da derrota no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil, por 1 a 0, o clube ainda viu o jovem volante Ryan, uma das novidades de Ramón Diaz para o duelo com o Flamengo, fraturar o pé. O tempo estimado de recuperação é de até oito semanas, finalizando a temporada do campeão da Copinha.