O técnico Ramón Díaz sabe da necessidade de força máxima para a batalha com o Athletico-PR, no retorno do Brasileirão, quinta-feira, na Neo Química Arena, e ganhou um reforço de peso nesta terça-feira. Por causa do cartão amarelo sofrido contra a Argentina, o volante venezuelano José Martínez acabou retornando antes da Data Fifa e está à disposição.