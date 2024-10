Inter e Grêmio, enfim, se enfrentam e encerram a mais longa "semana Gre-Nal" 

A mais longa "semana Gre-Nal", enfim, terminou. Inflada pela pausa da data Fifa, que parou o campeonato e só teve um jogo isolado do Grêmio, ela durou mais do que os sete dias. Mas chega! A partir das 16h deste sábado, no Beira-Rio, os debates sobre quem chega melhor, os "mano a mano", os mistérios, os desfalques, a arbitragem ficam para trás e são os jogadores e técnicos que decidem o que vai para a história do 443º encontro entre Inter e Grêmio. Em um estádio com lotação quase máxima, os dois times se enfrentam pela 30ª rodada do Brasileirão.