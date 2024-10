Dobradinha gaúcha na maratona aquática do Sul-Americano de Esportes Aquáticos

Uma dobradinha gaúcha na disputa da prova feminina da maratona aquática do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Cali, na Colômbia. Neste sábado (5), no lago Calima, as irmãs Viviane e Cibelle Jungblut levaram as medalhas de ouro e prata na prova olímpica de 10km. As nadadoras do Grêmio Náutico União completaram a prova em 2h05min38seg e 2h06min39seg, respectivamente. O pódio ainda teve a equatoriana Danna Martínez, que chegou dois segundos atrás de Cibelle.