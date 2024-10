Segundo favorito no ATP 500 de Viena, na Áustria, o australiano Alex de Minaur avançou às quartas de final com uma vitória por 2 a 0, parciais de 7/6 (2) , 3/, e abandono contra o italiano Flávio Cobolli. Seu próximo rival será Jakub Mensik, nesta sexta-feira. O tcheco passou pelo sérvio Miomir Kecmanovic com 6/3 e 7/6 (7).