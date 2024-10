A Seleção Brasileira está definida para o duelo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa, nesta quinta-feira (11), às 21h30min. As principais novidades escaladas por Dorival Júnior são o lateral-esquerdo Abner, do Lyon, e o centroavante Igor Jesus, do Botafogo. A equipe jogará no 4-3-3.