O calendário do Circuito Mundial de Surfe foi anunciado nesta quinta-feira com novidades para 2025. A competição será mais longa em comparação a 2024 e contará com retornos de peso, como Snapper Rocks e Jeffreys Bay, além da estreia de Abu Dabi, com uma piscina de ondas. A etapa brasileira, em Saquarema (RJ), foi mantida na competição.