O brasileiro Samuel Pupo conquistou no domingo (6) o título da etapa de Ericeira, em Portugal, do Challenger Series da WSL (Circuito Mundial de Surfe), espécie de divisão de acesso ao principal circuito do surfe mundial. Na decisão, o paulista que irá completar 24 anos no dia 27 de outubro, superou o australiano Callum Robson, por 14.50 a 11.86. De quebra, ainda assumiu a liderança do ranking da temporada.