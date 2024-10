CBF afasta árbitros após polêmicas em jogos de Palmeiras, Flamengo e Fluminense no Brasileirão

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou três árbitros e quatro assistentes de vídeo após a realização de oito dos dez jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, no fim de semana. Eles foram tirados da escala por tempo indeterminado para "reavaliação de desempenho técnico". Entre os profissionais estão Ramon Abatti Abel e Pablo Ramon, juiz de campo e VAR, respectivamente, de Palmeiras x Fortaleza, no sábado, no Allianz Parque. O confronto terminou empatado por 2 a 2, com dois pênaltis polêmicos para o time paulista.