O brasileiro Hussein Daruich conquistou a medalha de prata na Fossa Olímpica masculina no Campeonato Mundial Júnior de Tiro Esportivo, em Lima, no Peru. Na fase final, disputada no sábado (5), o paranaense, de 17 anos, somou 39 pontos contra 42 do espanhol Andres Garcia, que ficou com o ouro. O bronze foi para o francês Thomaz Agez.