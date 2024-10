O Brasil encerrou as provas de águas abertas do Campeonato Sul-Americano de Esportes Aquáticos, em Cali, na Colômbia, com mais uma medalha de ouro. Após as vitórias de Viviane Jungblut nos 5km e 10km, a equipe de revezamento, formada por Viviane e sua irmã Cibelle — prata nos 5km e 10km —, Bernardo Gavioli e Leonardo Macedo conquistaram o ouro com a marca de 1h08min55seg.