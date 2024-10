Bastianini aproveita disputa de rivais e vence sprint na Tailândia; Bagnaia faz a pole

Enea Bastianini aproveitou uma confusão logo no início da corrida sprint da etapa da Tailândia, neste sábado, e, dominante na pista, saiu com a vitória no circuito de Chang, em Buriram. O piloto da Ducati superou Jorge Martin, o segundo colocado, por 1s357. Mesmo sem alcançar o topo, o piloto espanhol ampliou sua vantagem na liderança do Mundial de MotoGP para 22 pontos em relação a Francesco Bagnaia, terceiro colocado na prova e principal concorrente ao título.