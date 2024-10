O campeão da 36ª edição da Copa do Brasil, entre Atlético-MG e Flamengo, será conhecido no dia 10 de novembro na Arena MRV. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, ficou decidido que as equipes abrem as disputas, no dia 3, no Maracanã, no Rio, enquanto Belo Horizonte será o palco do confronto decisivo.