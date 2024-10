O ferrolho do Atlético de Madrid quase funcionou neste domingo, no estádio Anoeta, em San Sebastián, mas a equipe foi castigada por ter passado praticamente 90 minutos acuada, após ter aberto o placar no primeiro minuto, e só empatou por 1 a 1 com a Real Sociedad, no encerramento da nona rodada do Campeonato Espanhol.