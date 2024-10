O clássico entre as maiores torcidas do Brasil teve seu primeiro capítulo da semifinal da Copa do Brasil disputado nesta quarta-feira (2), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flamengo, empurrado pela sua torcida, pressionou do início ao fim e conseguiu a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, com gol de Alex Sandro. O técnico interino Filipe Luís conquistou um resultado importante, mas que poderia ter sido maior por conta das chances criadas.