O Torino, líder do Campeonato Italiano antes do início da 6ª rodada, caiu para a quarta posição na tabela com a derrota para a Lazio por 3 a 2 neste domingo (29), enquanto a Roma, que não havia vencido nos quatro primeiros jogos, conseguiu sua segunda vitória consecutiva, ao bater o Venezia por 2 a 1.