Após as conquistas das medalhas de prata e bronze nos Jogos de Paris, com Tatiana Weston-Webb e Gabriel Medina, o surfe brasileiro cai na água nesta sexta (6) em busca de mais títulos. Tati e o campeão olímpico de Tóquio-2020, Ítalo Ferreira, disputam as finais da World Surf League (WSL), em Lower Trestles, Califórnia.