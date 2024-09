Os torcedores do São Paulo que compareceram ao Engenhão na noite de quarta-feira comemoraram bastante o apito final do empate sem gols com o Botafogo, no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Agora, decide a classificação no MorumBis na próxima semana. Apesar da possibilidade de contar com o apoio da torcida, o desempenho da equipe, especialmente na etapa inicial, preocupa.