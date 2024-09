A vitória do Santos sobre o Botafogo-SP não foi de um futebol brilhante em Ribeirão Preto. Entretanto, o jogo que fechou a 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro selou o terceiro triunfo seguido do time santista, cada vez mais consolidado no G-4. A equipe já vislumbra o retorno à elite nacional, pouco menos de um ano após a queda pela primeira vez na história.