Dois jogos encerram a 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. O Novorizontino tenta recuperar a liderança da competição, hoje do Santos, diante da Ponte Preta, que está ameaçada de rebaixamento, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Já o Guarani tenta deixar a lanterna frente ao Avaí. O time catarinense busca se aproximar do G-4. A partida será realizada no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.