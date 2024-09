Assim que acabar a partida entre Corinthians e Flamengo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, a Neo Química Arena já estará sob "posse" da National Football League (NFL), com os preparativos finais de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers - primeiro jogo da liga no País e no hemisfério sul. Desde o início de junho, organização, clube e estádio têm trabalhado em conjunto para promover as alterações necessárias para o confronto.