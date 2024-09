Maxime Dominguez é apresentado pelo Vasco e já mira clássico com o Fla: 'Tem que ganhar'

Contratado após a lesão do meia Adson, o suíço Maxime Domínguez concedeu a sua primeira entrevista como atleta do Vasco na manhã desta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa. O jogador, que vai usar a camisa 26, assinou com o clube por dois anos e já projetou o próximo compromisso da equipe no Campeonato Brasileiro, que é o clássico com o Flamengo. Para a partida desta quarta, diante do Athletico-PR, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, ele não tem condições de atuar por não ter sido inscrito no prazo.