Aos 14 anos, Bruno Samudio tenta construir uma carreira no futebol. Filho do goleiro Bruno e de Eliza Samudio, ele joga como goleiro nas categorias de base do Botafogo desde julho. Em entrevista recente ao Programa Meu Mato Grosso, da TV Toninho de Souza, o jovem comemorou o momento vivido no clube carioca.