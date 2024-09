Chegou ao fim nesta quarta-feira a carreira do lateral-esquerdo Bruno Cortez, que estava no Sampaio Corrêa, mas defendeu as cores de gigantes do País, casos do São Paulo, Botafogo e Grêmio, além da seleção brasileira e do Peñarol, no Uruguai. Aos 37 anos, o jogador vai se dedicar à carreira de treinador.